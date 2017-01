OL : Les dernières révélations italiennes sur le dossier Iturbe

Dans : OL, Mercato, Serie A.

La piste Juan Iturbe s'est singulièrement refroidie du côté de l'OL lors des derniers jours de l'année 2016. Et en ce 1er janvier, date de l'ouverture officielle du mercato en France, et à deux jours de l'ouverture en Italie, les nouvelles ne sont pas plus rassurantes pour l'Olympique Lyonnais. Du moins si le club de Jean-Michel Aulas a réellement insisté sur cette piste dévoilée par Bruno Genesio en personne.

Car ce dimanche, TMW affirme que si du côté de l'AS Rome on a entériné le départ de l'attaquant arrivé en 2014 pour 22ME, constatant que ce dernier n'avait jamais réellement confirmé sous le maillot de la Roma les qualités vues au Hellas Vérone, ce dernier n'ira pas en Ligue 1 à l'Olympique Lyonnais. En effet, il se confirme que les dirigeants de l'AS Rome veulent faire affaire avec leurs homologues du Torino, comme cela avait été le cas l'été dernier pour Ljajic et Iago Falque. Malgré l'intérêt de l'OL, le choix de négocier uniquement avec le club de Turin a été fait en interne et l'opération pourrait même rapidement se faire entre les deux formations de Serie A. A priori, l'Olympique Lyonnais aurait été informé de ce choix.