OL : Les comptes dans le rouge à cause du mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

OL Groupe a communiqué ses comptes semestriels pour l’exercice 2016-2017 et il apparaît que le résultat net de l’institution est en léger déficit. Mais l’Olympique Lyonnais justifie sans problème cette perte de 2,3ME.

En effet, si de nombreux indicateurs sont dans le vert, c’est les choix stratégiques du mercato qui ont changé la donne. « Le résultat net part du groupe s’établit à -2,3 M€ à l’issue du 1er semestre 2016/2017, contre 19,7 M€ un an plus tôt. Cette évolution résulte directement de la quasi-absence de trading de joueurs sur le semestre écoulé. Compte tenu de la participation du club à la phase de groupe de Champions League, le Conseil d’administration a souhaité préserver l’effectif professionnel du club et a ainsi décliné plusieurs offres importantes de transferts durant l’été 2016. Ainsi, les produits de cessions des contrats joueurs s’établissent à 1,5 M€ seulement et correspondent à la cession du contrat de Lindsay Rose au FC Lorient en juillet 2016. Au 31 décembre 2015, les produits de cessions des contrats de joueurs s’élevaient à 26,2 M€. Au 31 décembre 2016, l’équipe professionnelle masculine était composée de 35 joueurs, dont 31 internationaux et 21 joueurs formés à l’Academy », précise l’Olympique Lyonnais, pas plus inquiet que cela concernant sa situation financière. Le prochain mercato d'été pourrait changer la donne, notamment si un joueur comme Alexandre Lacazette est cédé...