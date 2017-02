OL : Les causeries et le coaching de Genesio, Aulas est fan !

Dans : OL, Ligue 1.

On ne sait pas ce qu'il adviendra l'été prochain à l'Olympique Lyonnais, mais Bruno Genesio ne pourra pas reprocher à Jean-Michel Aulas de ne pas l'avoir soutenu même quand les critiques étaient vives. Car le président de l'OL ne rate jamais une occasion de dire du bien de son entraîneur, alors même que ce dernier est la cible de nombreuses attaques venues non seulement de consultants, mais également des supporters de l'Olympique Lyonnais. Alors, le succès de dimanche contre Dijon, qui faisait suite à celui aux Pays-Bas en Europa League, permet à Jean-Michel Aulas de remettre en valeur Bruno Genesio.

Et le patron de l'OL d'évoquer les causeries et les choix de son technicien. « Il faut faire confiance à Bruno Genesio, qui sait se remettre en cause. Je le vois à toutes les causeries. Il en avait fait une exceptionnelle à Alkmaar. Avant le match contre Dijon, il a fait une causerie, vraiment où je me suis régalé. Je ne le soutiens pas par principe, je le soutiens parce qu’il fait du bon boulot, que les joueurs l’écoutent et que quand on revient dans un match comme celui de Dijon ce n’est pas uniquement les joueurs. C’est qu’il a su, au moment où il le fallait, faire rentrer les bons joueurs. Donc voilà, je suis vraiment satisfait de ce qu’il s’est passé et j’ai grande confiance dans mon groupe et dans mon coach », a expliqué Jean-Michel Aulas, histoire de ne pas céder du terrain aux critiques.