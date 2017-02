OL : Le stade aura son sponsor au plus tard fin juin

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mercredi matin, un responsable chinois avait indiqué qu'il travaillait sur des pistes pour le naming du stade du Parc OL. Un vieux serpent de mer puisque Jean-Michel Aulas a plusieurs fois repoussé l'échéance concernant la désignation du sponsor qui donnera son nom à la toute nouvelle l'enceinte lyonnaise. Mais le président de l'Olympique Lyonnais s'est fait encore plus précis un peu plus tard dans la journée en affirmant qu'une décision allait être prise dans les prochain mois.

« Il faut savoir que le naming concernera seulement le stade mais que le nom de Parc OL va perdurer. On vient d'ailleurs de lancer la construction d’un hôtel de 150 chambres, et d’ici la fin du mois de juin, on va céder les droits à bâtir pour les bureaux, le centre de loisirs et le pôle médical. Pour le futur namer, il fallait attendre plusieurs échéances importantes : l’Euro 2016 et l’arrivée de notre partenaire chinois, IDG qui valorise désormais le club à hauteur de 780 millions d’euros. On va rentrer maintenant dans la discussion finale avec trois groupes français et quelques groupes chinois. Au plus tard le 30 juin, on pourra annoncer le nom du partenaire du stade », a prévenu Jean-Michel Aulas, visiblement convaincu que cette fois il ne devra pas repousser cette désignation tant attendue par les supporters...et le comptable d'OL Groupe.