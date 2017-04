OL : Le remplaçant de Tolisso a déjà un prix : 25 ME

Dans : OL, Mercato.

Fidèle à ses habitudes, Jean-Michel Aulas s’est récemment montré d’un optimisme à toute épreuve au sujet de Corentin Tolisso, expliquant qu’une victoire finale en Europa League pourrait bien faire changer d’avis le milieu de terrain français.

Ce dernier est pourtant annoncé avec insistance du côté de la Juventus Turin, qui pourrait monter jusqu’à 40 ME pour le faire venir. De quoi recruter son remplaçant, dont l’identité et le prix sont déjà connus. La mission ne sera pas simple pour autant, mais selon L’Equipe, le but est de faire venir Youri Tielemans. Le jeune milieu de terrain belge s’est déjà fait une belle réputation en Europe en raison de ses performances et sa régularité avec le club bruxellois, puisqu’il compte déjà 200 matchs pros à son actif, à seulement 19 ans.

Cette saison pourrait être la dernière pour Tielemans à Anderlecht, si jamais le club belge venait à en récupérer 25 ME. Comme récemment évoqué, Monaco est aussi intéressé par son profil de joueur encore très prometteur, et capable de franchir encore de belles étapes dans sa carrière. Et le club de la Principauté pourrait aussi avoir largement les moyens de s’aligner, puisqu’un bon de sortie aurait été accordé à Fabinho pour un transfert à hauteur de 30 ME. De quoi promettre une lutte de haut niveau pour le Diable Rouge, même si les deux clubs français cités pourraient ne pas être les seuls à le vouloir cet été.