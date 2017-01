OL : Le prix de Depay est annoncé, la date de son arrivée aussi

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Après plusieurs jours d’âpres négociations, l'Olympique Lyonnais tient enfin le bon bout dans le dossier Memphis Depay. En effet, selon RMC, le transfert de l'international néerlandais est d'ores et déjà bouclé puisque le président Jean-Michel Aulas a trouvé un accord avec Manchester United pour 16,5 millions d'euros, auxquels il faudra potentiellement rajouter 8 ME de bonus. L'ailier de 22 ans arrivera ainsi ce jeudi à Lyon pour passer sa visite médicale et signer un contrat de quatre ans et demi.