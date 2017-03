OL : Le point commun peu enviable entre Lacazette et Ghezzal

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire ce jeudi face à l’AS Roma, Rachid Ghezzal n’a pas vraiment livré son meilleur match sous le maillot lyonnais. Une partition en demi-teinte qui lui a valu des sifflets, que ce soit à sa sortie du terrain, ou même à son entrée avant le début du match, ou quand son nom a été scandé par le speaker du stade. Pour le pur Décinois, ce n’est pas évident à digérer même s’il parvient à prendre cela avec un certain détachement, se rappelant que même Alexandre Lacazette avait été sifflé à domicile il y a quelques matchs de cela.

« Vous savez, je n’ai pas grand-chose à répondre. Du moment que je donne tout et que je mouille le maillot pour le club, je n’ai pas grand-chose à me reprocher. Je ne cherche pas à comprendre, Alex se faisait siffler il y a quelques semaines. Ça fait partie du jeu, il faut vivre avec », a expliqué l’international algérien, qui sait bien que son comportement et sa décision d’aller au bout de son contrat pour partir gratuitement cet été, ne plait pas du tout aux supporters lyonnais.