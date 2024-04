12 ans après, Lacazette dévoile son rêve pour l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’OL n'est pas forcément rassuré avant d'affronter le PSG en finale de la Coupe de France. Les joueurs rhodaniens n'ont pas les statistiques pour eux, mais Alexandre Lacazette va pousser ses troupes à créer l'exploit.

Impossible de connaitre à l’avance le résultat d’une finale, mais l’Olympique Lyonnais a tout de même moins de chance de gagner la Coupe de France en affrontant le PSG, que le Stade Rennais. Les Parisiens n’ont pas pour habitude de laisser un trophée à leurs adversaires en France quand ils en ont l’occasion, et Kylian Mbappé voudra certainement s’offrir un titre de prestige de plus avant de terminer son contrat. La fin de saison sera donc haletante jusqu’au bout pour le Paris SG, qui a donc pris rendez-vous le 25 mai avec l’OL pour cette finale qui aura lieu à Lille, le Stade de France étant toujours en mode Jeux Olympiques. Sur les 20 dernières finales du PSG, le club de la capitale en a remporté 14. Et l’OL a été sèchement battu lors de ses deux dernières confrontations avec la formation francilienne. 3-0 en 1/8e de finale en février 2016, et 5-1 en demi-finale en 2020 avec un triplé de Mbappé à la clé.

On connait notre adversaire pour la finale 👊



Nous affronterons le PSG au Stade Pierre Mauroy de Lille le 25 mai prochain 🔥🔴🔵#EnFinaleAvecVous | #OLPSG pic.twitter.com/Y1CWIjFGmK — Olympique Lyonnais (@OL) April 3, 2024

Néanmoins, Le Progrès rappelle un motif d’espoir, à savoir que la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées lors d’une finale, c’est l’OL qui s’était imposé, pour une Coupe de France remportée 1-0 grâce à un but de Sidney Govou en 2008. Les Lyonnais vont devoir monter en puissance et aller chercher des points en championnat pour ne pas tout miser cette finale afin de devenir européen la saison prochaine, mais ils vont aussi peut-être espérer que le PSG continue de son parcours européen jusqu’en finale de la Ligue des Champions, qui se disputera une semaine après la finale à Lille. Quoi qu’il en soit, ce trophée obsède clairement l’OL et son capitaine Alexandre Lacazette, 12 ans après sa victoire en Coupe de France en 2012. « Ma première motivation c’est de gagner un trophée. Si on gagne la finale, on sera européen. C’est une source de motivation, mais ce qui m’importe, c’est un trophée », a prévenu le Général, qui a prévenu ses troupes qu’il faudra être à son meilleur pour l’affiche contre le PSG le 25 mai prochain.