OL : Le podium, Genesio y croit à nouveau

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la victoire contre Metz (5-0) : « On profite de notre potentiel offensif, on fait du jeu. Mais on a aussi un bon équilibre à la perte de balle, et ça me plaît. Après un moment sans jouer, Memphis retrouve petit à petit des qualités physiques et athlétiques, c'est bien pour nous. Il faut continuer. On va jouer notre chance jusqu'à la fin de la saison. À nous de faire le maximum pour espérer rattraper cette troisième place synonyme de Ligue des Champions », a-t-il déclaré sur OL TV.