OL : Le Parc OL envahit par Besiktas, le club communique

Alors que la billetterie pour le match européen contre le Besiktas a été prise d'assaut par les supporters turcs, l'Olympique Lyonnais a donné sa version des faits.

Le 13 avril prochain, Lyon jouera une grande partie de saison au Parc OL lors de son quart de finale aller d'Europa League contre le Besiktas. Si l'OL a toujours pu compter sur le soutien de ses supporters, la donne sera différente pour cette rencontre européenne puisque les fans du club stambouliote ont d'ores et déjà acheté 15 000 billets, et notamment au troisième niveau du stade. Face à ce problème, le club de Jean-Michel Aulas a réagi en réservant une vente pour ses abonnés pour remplir les deux autres niveaux, sans pouvoir en faire plus...

« Pour faire suite à l'article paru dans le journal L'Equipe, l'Olympique Lyonnais tient à apporter les précisions suivantes sur la commercialisation des places pour le match contre Besiktas du 13 avril. Le club a d'abord comme d'habitude privilégié ses abonnés en leur réservant la commercialisation des places des volées basses et intermédiaire du Parc OL. Parallèlement, le club a informé de la commercialisation des places de la volée haute à l'ensemble du public, chacun pouvant acheter un maximum de 6 places. Le club a interdit les achats depuis l'étranger sur cette volée haute, mais il n'a aucun droit de refuser la vente aux personnes résidant en France. Pour privilégier une nouvelle fois ses abonnés, le club a ouvert une 2ème période de réservation prioritaire sur les volées basse et intermédiaire, du 24 mars au 30 mars, pendant laquelle les abonnés peuvent acheter cette fois jusqu'à 5 places par abonnement. À ce jour, la volée haute est complète, mais il reste encore des places pour les abonnés de l'OL dans ces 2 volées basse et intermédiaire. L'OL est en relation constante avec les pouvoirs publics pour organiser au mieux les 2 matchs des 13 et 20 avril, dans un contexte international tendu », a fait savoir, dans un communiqué, le club rhodanien, qui mise donc énormément sur la mobilisation de ses abonnés pour contrer les achats de billet d'un grand public... majoritairement composé de sympathisants du Besiktas.