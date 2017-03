OL : Le foot selon Jallet, c'est simple...

Dans : OL, Equipe de France.

Du haut de ses 33 ans, Christophe Jallet a une carrière assez incroyable pour un défenseur qui n'a jamais tiré la couverte à lui, et ne s'est jamais vu trop beau. Que ce soit au PSG ou à l'Olympique Lyonnais, Jallet a toujours répondu présent quand on fait appel à lui, et il n'étale pas ses états d'âme quand il est relégué sur la touche. Actuellement présent avec l'équipe de France, où il a été rappelé suite au forfait de dernière minute de Bacary Sagna, Christophe Jallet a joué en fin de match contre le Luxembourg et pourrait débuter face à l'Espagne.

Pour le défenseur de l'OL, il n'y a aucun secret à sa longue carrière que ce soit en club ou chez les Bleus. « Il ne faut jamais rien lâcher dans la vie, rien n’est jamais fini si l’on s’en donne les moyens. La chance m’a souri pour plusieurs raisons, mais je mets tous les atouts de mon côté pour pouvoir prétendre à des moments comme ceux-là », explique Christophe Jallet, qui s'est découvert en plus des talents de meneur de vestiaire. Du côté de Lyon on n'a pas oublié son discours mobilisateur à la mi-temps du match contre Rome au stade du Parc OL, l'intervention du défenseur ayant boosté les ambitions de l'OL avec la réussite que l'on sait.