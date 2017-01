OL : Le club monte au front pour défendre Florian Maurice

Dans : OL, Mercato.

Régulièrement critiqué pour ses choix lors du marché des transferts, Florian Maurice a pris un tacle inattendu en ce début de semaine. Le patron de la cellule de recrutement a été accusé par Marcelo, ancien joueur lyonnais et scout pour le club rhodanien au Brésil, d’avoir refusé Gabriel Jésus, qui lui était offert pour un million d’euros en septembre 2014. A l’heure où l’attaquant brésilien rejoint Manchester City pour plus de 30 ME, cela fait toujours une mauvaise publicité dont l’OL se serait bien passé. D’ailleurs, le club, juste après son président, a réagi avec un communiqué offensif expliquant le refus de l’époque, et défendant notamment le patron de sa cellule de recrutement.

« L'Olympique Lyonnais déplore la présentation faite aujourd'hui dans L'Equipe des conditions dans lesquelles il n'a pas donné suite à un transfert de Gabriel Jésus. Les critères retenus par l’Olympique Lyonnais et Florian Maurice qui dirige la cellule de recrutement du club n'ont pas été sportifs mais purement réglementaires.

Marcelo a bien présenté ce joueur à Florian Maurice en septembre 2014 mais l'espoir brésilien avait alors 17 ans et était donc mineur. Or, les règlements FIFA interdisent tout transfert d'un joueur mineur. Le club note d'ailleurs qu'aucun autre club européen n'a alors transféré ce jeune joueur en 2014.

Quant aux conditions financières évoquées pour un éventuel transfert, 1 M€, elles sont d'autant plus fantaisistes que, d'une part le joueur n'était donc pas réglementairement transférable, d'autre part il "appartenait" à des investisseurs brésiliens qui avaient une tout autre idée du montant espéré pour le transfert en Europe d'un joueur de ce niveau.

L'Olympique Lyonnais tient enfin à soutenir et à renforcer dans son action le dispositif de recrutement, supervisé par Florian Maurice, avec l’apport de nombreux « scouts » et la participation dorénavant de Gérard Houllier », a fait savoir l’Olympique Lyonnais, pour qui cette histoire dévoilée dans la presse sans en connaître toutes les conditions jette l’opprobre sur la cellule de recrutement du club.