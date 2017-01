OL : Le clan Gaspar fixe un ultimatum à Lyon ou il partira libre !

Dans : OL, Ligue 1.

La semaine passée, Jean-Michel Aulas avait indiqué qu'il n'avait aucun doute concernant l'avenir de Jordy Gaspar, considérant que ce dernier allait bel et bien signer son contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais, lui qui sera libre dans six mois. Oui mais voilà, le représentant du jeune joueur de l'OL, Aimé Bafounta, ne partage pas du tout cet optimiste de Jean-Michel Aulas, et il prévient même que Jordy Gaspar est plutôt décidé à partir du club rhodanien, estimant ne pas être traité de manière correcte par l'Olympique Lyonnais. Des propos qui vont évidemment faire du bruit.

« Pour l'instant nous sommes dans la réflexion du meilleur point de chute pour Jordy. Trois clubs ont notre faveur et l’OL ne fait plus partie de ceux-là. Nous avons trois propositions fermes de tops clubs et deux de clubs intermédiaires. Dans tous ces clubs, les projets sportifs sont moins opaques que celui de l’OL. Il nous a fallu du courage pour décrocher le moindre égard pour Jordy de la part de l’OL ... depuis 4 ans ! Aujourd'hui nous sommes dans une situation inespérée et favorable à Jordy à cause de la négligence du club, confie, à MadeinFoot, l’agent de Jordy Gaspar, qui prévient que c’est désormais à Jean-Michel Aulas et à personne d’autre d’essayer de trouver une solution avant un départ qui pourrait être décidé durant ce mois. Mais bon, peut-être que le président fera état de son professionnalisme pour que nous trouvions un accord ? Le travail est encore long en négociations donc avant le 23-24 janvier, ce sera serré. »