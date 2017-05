OL : Le clan Ben Arfa dément un retour possible à Lyon

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, PSG.

Dans un entretien réalisé vendredi dernier par BeInSports, Jean-Michel Aulas avait ouvert les portes de l'Olympique Lyonnais à Hatem Ben Arfa, proposant au joueur du PSG de le contacter directement pour parler de tout cela. Mais, l'offre du président de l'OL semblait surtout être de principe et pas réellement fondée sur la réalité des faits.

Cela tombe bien, car à priori du côté d'Hatem Ben Arfa on ne paraît pas réellement croire à un retour à Lyon, malgré une saison calamiteuse au Paris Saint-Germain, où l'ancien niçois est désormais mis à l'écart par Unai Emery. Invité lundi de l'émission Tant Qu'il y a aura des Gones, Khaled Karouri, journaliste lyonnais de FootMercato, a confié que les choses étaient relativement claires pour Hatem Ben Arfa. « J’ai eu l’entourage de Ben Arfa. S’il viendra ? Non. Les propos de Jean-Michel Aulas sont flatteurs, mais pour autant Hatem a un contrat avec le PSG, donc il n’est absolument pas décideur. De voir Aulas s’exprimer de la sorte et faire un petit coup de communication là-dessus, ça les surprend. Mais pour l’instant, il n’y a strictement aucun contact entre Hatem et Aulas pour un quelconque transfert » , a expliqué notre confrère.