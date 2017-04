OL : Larqué annonce le scénario catastrophe pour Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Après la déroute de l'Olympique Lyonnais face à Lorient, Jean-Michel Larqué n'est pas d'une confiance absolue pour le club de Jean-Michel Aulas. Sur RMC, l'ancien capitaine des Verts estime même que la saison peut se terminer en eau de boudin pour l'OL, Lyon pouvant tout perdre en l'espace de quelques semaines.

« Face à Lorient, Lyon a fait tout à l’envers. Quand on a un match européen le jeudi et qu’on joue avant un match de championnat le samedi, et après un autre match de championnat le dimanche, le plus compliqué sera celui d’après, surtout quand comme pour l’OL il sera à l’extérieur à Bastia. Là, les Lyonnais, que ce soit l’entraîneur, le staff technique, les joueurs, ils ont tout fait à l’envers. Face à Lorient, dernier de L1 ou presque, la gestion de l’effectif lyonnais était incompréhensible, et le comportement des joueurs aussi. Il y a deux ou trois journées, Lyon avait pour ambition éventuelle de rattraper Nice qui était à douze points, on ne peut pas exclure que Bordeaux ait la même ambition. D’autant plus que ce que font les Bordelais c’est pas mal. L’objectif de l’OL maintenant c’est de remporter l’Europa League, et là il ne va pas falloir se manquer, car du côté du Besiktas on ne va pas dérouler le tapis rouge à l’OL », prévient Jean-Michel Larqué, pas vraiment emballé par l'Olympique Lyonnais à l'entame de la fin de saison.