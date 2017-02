OL : Lacazette sur le départ, Aulas est totalement d’accord

Dans : OL, Mercato.

Arrivé à Lyon en 2003, Alexandre Lacazette dispute probablement ses derniers mois en tant que joueur de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant de 25 ans a souvent été annoncé sur le départ, mais cette fois-ci, depuis ses confidences de dimanche dernier sur Canal+, son transfert cet été ne fait guère de doute. Même Jean-Michel Aulas ne cherche pas à s’y opposer, lui qui avait déjà fermé la porte à un tel transfert par le passé. Cette fois-ci, à l’image de ce qui a été fait avec d’autres départs majeurs il y a quelques années de cela, il écoutera les offres et n’ira pas contre la volonté de son buteur, comme il l’a confié sur OL TV.

« Si un jour il y a une opportunité, évidemment comme nous l'avons fait avec Sam Umtiti ou Eric Abidal à Barcelone ou encore Karim Benzema à Madrid ou plus loin dans le temps avec Ludo Giuly à Monaco, qui sont partis, pourquoi pas ? Qu'Alex ait envie de jouer dans un très grand club et que l'OL ne s'y oppose pas, nous sommes parfaitement en ligne », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui pose là les bases d’un transfert bien parti pour être le plus gros de l’histoire du club. Reste maintenant à trouver la destination et l’offre qui pourront faire l’unanimité entre les différentes parties concernées.