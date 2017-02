OL : Lacazette annonce son probable départ cet été !

Dans : OL, Mercato.

Alors que l'Olympique Lyonnais affronte ce dimanche soir l'AS Saint-Etienne dans le fameux derby de la Ligue 1, Alexandre Lacazette a officiellement parlé de départ en vue du prochain mercato estival.

Formé au club lyonnais depuis son arrivée en 2003, l'attaquant français a fait le tour de la question à Lyon. Après six saisons pleines à l'OL, et une nouvelle année productive avec 18 buts en 17 matchs de championnat, Lacazette veut aller voir ailleurs, que ce soit en Angleterre ou en Espagne. Son prochain départ estival était pressenti depuis plusieurs mois, mais cette fois-ci, le buteur de 25 ans ne laisse pratiquement plus la place au doute.

« Je pense que le bon moment est arrivé pour partir. Je pense que cet été ce sera le moment ou il faudra changer d’air et découvrir autre chose, toujours dans l’idée d’avancer et de progresser footballistiquement et humainement. Je vais continuer à travailler encore, en espérant qu’il y ait de belles opportunités qui arrivent cet été. Le Barça pour rejoindre Umtiti ? C’est un très grand club. Ce sont des extraterrestres devant. Ce serait un rêve… Si ça se passe, tant mieux, mais je ne suis pas là à dire que je vais prendre la place de Luis Suarez. Mais j’aimerais un jour y jouer », a lancé, sur le Canal Football Club, Alexandre Lacazette, qui avoue donc ses envies de départ lors de l'été prochain.

Reste désormais à trouver une porte de sortie en adéquation avec ses ambitions et un club capable d'aligner environ 50 millions d'euros, prix auquel l'OL pourrait lâcher sa vedette offensive malgré sa volonté de le garder...