OL : Lacazette pour 50 ME, trois clubs anglais se positionnent

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Expert du football français pour plusieurs médias anglais, Julien Laurens voit bien que la Premier League se prépare à accueillir Alexandre Lacazette l’été prochain.

Alors que le buteur lyonnais a ouvert la porte à un départ en expliquant le mois dernier qu’un changement de cap dans sa carrière était plus que probable, la traversée de la Manche semble le scénario le plus probable. C’est ce que confirme le consultant de BT Sport, l’un des diffuseurs de la Premier League, qui annonce que trois clubs se tiennent sur les rangs.

« Il va quitter Lyon et je pense qu’il va probablement rejoindre le championnat anglais. Cela se jouera entre Arsenal, Tottenham et Liverpool. Mais lequel est le mieux placé pour l’instant, je ne sais pas. Il faudra payer environ entre 45 et 55 ME pour le faire venir », explique ainsi Julien Laurens, qui ne voit pas les meilleurs clubs du Royaume, à savoir Manchester City et Chelsea, se positionner pour l’attaquant lyonnais l’été prochain.