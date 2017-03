OL : Lacazette non retenu par Deschamps, Lyon s'interroge

Dans : OL, Ligue 1.

Il en a été beaucoup question dans l’après-midi de jeudi quand Didier Deschamps a donné sa liste de joueurs convoqués pour les prochains matchs des Bleus, mais forcément, avec une qualification en jeu pour les quarts de finale de l’Europa League, tout l’OL a mis sous silence la non-convocation d’Alexandre Lacazette en équipe de France. Mais au lendemain de cette annonce, cela gronde sérieusement à Lyon, où on se demande bien ce que doit faire le buteur rhodanien pour être appelé en bleu.

« Je ne sais pas ce qu’il faut qu’il fasse pour être sélectionné. Ce sont les choix du sélectionneur. Il faut les accepter même si c’est dur. On ne va pas polémiquer. Il va encore plus travailler et mettre encore plus de buts pour peut-être un jour espérer revenir en sélection », a confié son coéquipier Anthony Lopes, qui tente de conserver un optimisme assez logique étant donné le niveau de jeu affiché par Lacazette. Même son de cloche du côté de Jean-Michel Aulas, où on ne veut pas taper sur Didier Deschamps, même si son joueur est tout de même touché.

« Il avait beaucoup de peine. Il a fait des matches exceptionnels ces derniers temps mais je suis persuadé qu’il aura sa chance », a livré le président lyonnais, qui voit tout de même bien que son buteur ne fait pas partie des priorités de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2018. A moins qu’un transfert à l’étranger ne change la donne…