OL : Lacazette, Fékir, Tolisso, ils ont été énormes

Revenu de très loin face à la Roma pour s’imposer 4-2 grâce à une deuxième période de feu, l’Olympique Lyonnais a vécu clairement une grande soirée européenne. Et pour cela, il faut des joueurs qui répondent présent. Cela a été le cas avec trois des buteurs du soir. Corentin Tolissio a réalisé un match plein ponctué d’une frappe efficace et passer la barre des 10 buts toutes compétitions confondues. Nabil Fékir est entré en jeu pour faire la différence d’un but dont il a le secret. Et enfin, et surtout, auteur d’un match plein, Alexandre Lacazette a ponctué cela par un but d’exception, avec un tir en boulet de canon sous la barre qui pourrait avoir son importance au retour en vue de la qualification.