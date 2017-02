Dans : OL, Ligue 1.

Remplacé à la 76e minute du match OL-Nancy par Jordan Ferri, Alexandre Lacazette a été sifflé à sa sortie du terrain, tout cela après qu'une banderole soit sortie dans un virage faisant remarquer qu'avant de « parler de vos envies d’ailleurs, faites gagner votre club formateur ». Un message qui visait directement le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais, lequel avait confié sur Canal+ avant le derby qu'il souhaitait changer d'air lors du prochain mercato.

Visiblement tout cela a touché Alexandre Lacazette, lequel a retweeté après le match des dizaines de messages de supporters de l'OL qui le soutenaient via les réseaux sociaux. Interrogé sur ce sujet, Jean-Michel Aulas a clairement reconnu que son attaquant vedette était dépité. « Alexandre Lacazette est détruit et j’ai mal pour lui. Il est touché psychologiquement. Il n'a pas dit qu'il voulait partir. C'est un mec bien ça me fait de la peine (…) Il y a une incompréhension. Alex a juste évoqué, comme Karim Benzema ou Samuel Umtiti, l'hypothèse qu'un très grand club le sollicite », a précisé le président de l’Olympique Lyonnais. Et Bruno Genesio a lui aussi fait part de son émotion. « Alex a toujours montré son attachement au club. Il nous a fait gagner des match. Il est touché par ce qu'il s'est dit », a reconnu le coach de l’OL.