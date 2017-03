OL : Lacazette donne le nom du sauveur de Lyon contre la Roma

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Alexandre Lacazette, buteur de l'OL, après la victoire en 8e de finale aller d'Europa League contre l'AS Roma (4-2) : « Comme d'habitude, on a joué une seule mi-temps sur deux... En première, on a été trop craintif. Mais Jallet a parlé dans le vestiaire à la pause. Il nous a dit de jouer et de prendre du plaisir après le repos. On a changé de tactique, et cela a marché. Cela nous a sauvé. En deuxième, on a pris beaucoup de plaisir. Ce 4-2, c'est bien, mais il ne faut pas s'enflammer. C'est dommage d'avoir pris deux buts à domicile... On ira à Rome avec ambition, mais ce sera dur et serré car on ne peut pas dire que Rome est moins fort que nous. Il ne faut pas se croire qualifié », a-t-il déclaré sur W9.