OL : La solution osée pour remplacer Lacazette

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Les supporters lyonnais s’en rendent forcément compte maintenant que le transfert est officiel, la vente d’Alexandre Lacazette va laisser un énorme vide dans leur club. Buteur invétéré, l’avant-centre international est parti pour Arsenal, et sera très difficile à faire oublier. Bruno Genesio en est conscient, lui qui a évoqué dans Le Progrès les moyens qui seront utilisés pour le remplacer. Il s’agira bien évidemment de son successeur Mariano Diaz, qui a pourtant très peu d’expérience au plus haut niveau, mais aussi de Bertrand Traoré qui peut rendre service dans l’axe, ainsi que l’intégration des jeunes prometteurs du centre de formation.

« Bertrand Traoré peut évoluer dans l’axe, et on a aussi la possibilité d’intégrer nos jeunes joueurs. Le club a plutôt bien travaillé ces dernières années puisqu’on vend des joueurs dans les meilleurs clubs européens. Il faut donner la chance à ces jeunes joueurs pour qu’ils montrent toute l’étendue de leur talent même si au départ, cela parait un peu osé de faire ça. J’ai grande confiance et c’est à eux de saisir l’opportunité », a confié l’entraineur lyonnais, qui mise beaucoup sur Geubbels, Maolida et Gouiri pour représenter la relève. Mais concernant ces trois joueurs, aussi talentueux soient-ils, l’OL part tout de même de très loin.