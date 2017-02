OL : La réponse foudroyante de Puydebois à Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas n'avait pas été tendre avec Nicolas Puydebois après que ce dernier soit intervenu dans la foulée de la défaite de l'OL à Saint-Etienne pour faire part de ses griefs à l'encontre de la formation de Bruno Genesio. Utilisant Twitter comme arme fatale, le président de l'Olympique Lyonnais avait conseillé à l'ancien gardien de but de l'OL de se taire, faisant remarquer à ce dernier qu'il n'avait pas eu le niveau comme joueur pour se permettre de critiquer la version 2016-2017 de l'Olympique Lyonnais.

Forcément touché par cette attaque frontale, Nicolas Puydebois a longuement répondu à Jean-Michel Aulas et a sérieusement recadré ce dernier avec de sérieux arguments. « C’est une tempête dans un verre d’eau, il fallait un pare-feu et c’est tombé sur moi. Je remercie d’abord Jean-Michel Aulas car il s’intéresse à ce que je fais et cela n’a pas toujours été le cas ! Et je le remercie aussi car si je peux parler de l’Olympique Lyonnais c’est que j’ai été joueur de l’OL où je suis rentré alors que j’avais 8 ans et où j’ai grimpé tous les échelons pour devenir professionnel dans ce grand club qu’il a construit. J’étais au bon endroit au bon moment, j’ai gagné trois titres de champions de France, j’ai joué en Ligue des champions. Si aujourd’hui j’ai pu devenir ce que je suis c’est grâce à l’OL et Jean-Michel Aulas, et je le remercie pour cela. Par rapport à son message sur Twitter, il y a du vrai et du faux. Il y a du vrai, je n’ai jamais été un grand joueur, mais je n’ai jamais eu la prétention de le dire. Mais à chaque fois que j’ai mis le maillot de l’Olympique Lyonnais je n’ai jamais triché, j’ai toujours mouillé le maillot et à chaque fois que j’étais sur le terrain pour l’OL, le club n’a jamais eu honte de moi, ni du résultat du match. Il a donc peut-être raison de dire que je n’étais pas un grand joueur, mais j’ai fait une carrière honnête et j’ai vécu de ma passion. Là où il a tort, c’est qu’il dit que je n’ai pas les compétences pour analyser les performances des joueurs actuels. J’ai eu la chance de jouer et m’entraîner avec Juninho, Edmilson, Coupet, Anderson, Govou, Malouda…des champions d’Europe, des champions du Monde, avec qui j’ai transpiré, avec qui j’ai gagné des matches, des titres à l’OL et du coup ma grille de lecture est probablement élevée. Ces gars-là étaient humbles, savaient se remettre en question, étaient bons techniquement et tactiquement. Si aujourd’hui l’exigence de l’Olympique Lyonnais a baissé ce n’est pas à cause de moi », a lancé, dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones, Nicolas Puydebois.