OL : « La régalade Pep Genesio continue... », Riolo s'insurge

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce jeudi soir, pour la première journée de la phase de groupes de l'Europa League, l'Olympique Lyonnais a tristement chuté à Limassol (1-1). Alors que Memphis Depay avait fait le plus dur en ouvrant le score sur penalty, le club rhodanien s'est fait rejoindre à la 93e minute de jeu par un Apollon accrocheur. Un véritable coup dur pour Lyon, qui confirme son début de saison poussif. Et selon Daniel Riolo, Bruno Genesio est le principal responsable.

« Niveau jeu, ça s'améliore l'OL ou pas ? Me rends pas compte.... Donc l'OL ne bat pas Limassol ? Ma foi... L'OL ne gagne pas et, en plus, est inférieur collectivement à Limassol ! La régalade Pep Genesio continue... C'est bon tout va bien, l'UEFA va ouvrir une enquête sur Limassol et son blé caché... je me disais bien qu'il y avait un truc louche... », a lancé, sur Twitter, le journaliste de RMC, qui estime donc que Genesio n'a plus rien à faire sur le banc de touche de l'OL. Pour une fois, les supporters lyonnais vont suivre Riolo...