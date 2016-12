OL : La place de Lyon, c'est sur le podium prévient Morel

Dans : OL, Ligue 1.

Au bénéfice de sa victoire à Monaco, là où le PSG et l'OM s'étaient cassés les dents, l'Olympique Lyonnais a repris du terrain au classement par rapport à l'ASM et à Paris. Et si en plus le match arrêté à Metz était donné gagnant à l'OL, alors la formation de Bruno Genesio serait même à deux longueurs du club de la capitale, actuel troisième de Ligue 1. Et pour Jérémy Morel il n'y a pas de quoi en faire des tonnes.

En effet, pour le latéral de l'Olympique Lyonnais, il est évident qu'un club tel que l'OL ne peut pas viser autre chose qu'une place dans les trois premiers. « On sait qu’on a le potentiel pour aller plus haut que ce qu’on a fait en début de saison. Il nous manquait la régularité dans les performances. C’est ce qu’il nous a fait défaut. On est à l’OL, on se soit d’être au moins dans les trois premiers, a prévenu l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui ne veut pas entendre parler d’un éventuel faux-pas ce mercredi soir face à une d’Angers en plein doute. C’est le dernier match de l’année au Parc OL. On doit avoir la même motivation que contre Monaco. Il y a aussi trois points à la clé. C’est une victoire importante à aller chercher. On veut aller plus loin que cet objectif de 31 points fixé par le président. C’était le minimum qu’on devait faire. On espère avoir 6 points de plus. »