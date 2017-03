OL : La légende de l’infirmerie lyonnaise aux oubliettes ?

Dans : OL, Ligue 1.

C’est une grande nouveauté à Lyon, à plusieurs reprises ces dernières semaines, Bruno Genesio a pu compter sur un groupe au complet.

A l’approche du match à Rennes de ce dimanche, ce n’est pas un clin d’œil vers Yoann Gourcuff, qui est par ailleurs incertain pour ces retrouvailles, mais l’Olympique Lyonnais voit son infirmerie se désemplir de manière spectaculaire. Le Progrès a fait les comptes, et les améliorations sont évidentes au regard des chiffres. En 2013-14, le club rhodanien avait déploré 38 blessures dans la saison, puis 25 en 2014-15. Des chiffres qui ont parfois totalement sabré les entraineurs, qui ont multiplié les compositions différentes et même les changements de poste de certains joueurs.

Cette saison, si cela continue sur le même rythme, l’OL pourrait ne pas dépasser les 20 blessures constatées. Est-ce déjà lié à l’arrivée cette saison de Christophe Baudot, le médecin qui faisait déjà l’unanimité à l’OM ? Est-ce la prévention, sur laquelle Gérard Houllier a beaucoup insisté lors de son intronisation ? En tout cas, on espère à Lyon avoir mangé son pain noir dans ce domaine, et les retours en forme de Nabil Fékir et Mathieu Valbuena en sont les plus beaux symboles.