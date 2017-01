OL : La Juventus met 30 ME, Aulas dit non... pour le moment

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Pisté avec insistance par la Juventus, qui vient même de passer à l'action durant ce mercato hivernal, Corentin Tolisso devrait rester à l'Olympique Lyonnais en janvier... pour mieux partir durant l'été prochain ?

On dirait bien que les clubs italiens en pincent pour Corentin Tolisso. Après le Napoli durant le dernier marché estival, c'est au tour de la Juve de faire le forcing pour s'attacher les services du milieu de terrain lyonnais. Et selon RMC cet intérêt turinois s'est d'ores et déjà transformé en offre concrète puisque la Vieille Dame vient de transmettre un chèque de 30 millions d'euros pour recruter l'espoir tricolore. L'OL a gentiment recalé le club italien, par l'intermédiaire de son président Jean-Michel Aulas, qui refuse de lâcher son poulain en cours de saison...

Mais ce ne serait que partie remise puisque les deux clubs discutent actuellement en vue d'un transfert lors du prochain mercato. Des négociations sont donc en cours entre les trois parties et la Juventus espère en sortir avec « un accord avec le joueur et l’OL pour juin ». Si Lyon a donc réussi à repousser l’échancre du départ de Tolisso à deux reprises, la troisième tentative italienne pourrait donc être la bonne... Au grand dam du club rhodanien, en passe de perdre l'un de ses éléments clés.