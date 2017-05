OL : L'UEFA ouvre une enquête, Lyon risque d'être interdit de Coupe d'Europe !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais a tout fait pour éviter des incidents lors de la réception de l'Ajax Amsterdam jeudi soir au stade du Parc OL, notamment en contrôlant au maximum la vente des tickets. Car après les graves événements vécus lors du match face à Besiktas, l'UEFA avait sanctionné d'une interdiction de coupe d'Europe le club de Jean-Michel Aulas, une punition heureusement assortie d'un sursis avec une période probatoire d'un an. La menace plane toujours sur l'Olympique Lyonnais et une mauvaise nouvelle est arrivée ce vendredi en provenance de l'instance européenne du football.

En effet, dans un communiqué, l'UEFA a annoncé avoir ouvert une enquête suite à la rencontre face à Amsterdam pour « jets d’objets, des fumigènes allumés dans le stade, et envahissement du terrain par des supporters ainsi que pour des escaliers bloqués ». Si cette information se confirmait, et si l'UEFA décidait de sanctionner l'Olympique Lyonnais, alors l'OL devrait voir le sursis être levé, et le club rhodanien serait alors privé d'Europa League. De quoi faire trembler Jean-Michel Aulas, le club et ses supporters. Ce dossier sera étudié le 20 juillet prochain, ce qui laisse un peu de temps à Lyon pour étudier à la loupe les faits cités par l'UEFA et qui n'ont pas vraiment été remarqués jeudi soir.