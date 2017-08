OL : L'Espanyol veut Darder, Lyon se tâte !

Dans : OL, Mercato, Liga.

En quête d'un nouveau milieu de terrain, qui devrait logiquement être Cheikh Pape Diop, l'Olympique Lyonnais s’interroge d'un autre côté sur le cas Darder en cette fin de mercato.

Titulaire aux côtés de Lucas Tousart dans le 4-2-3-1 de Bruno Genesio depuis le début de saison, Sergi Darder a connu un sérieux coup d'arrêt le 19 août dernier en prenant un carton rouge face à Bordeaux (3-3). Un geste qui a coupé l'élan de son équipe, et ravivé les critiques autour de l'Espagnol. Par conséquent, et alors que l'OL souhaiterait plutôt se séparer de Clément Grenier, annoncé à Malaga, ou de Jordan Ferri, pisté par Nantes et Toulouse, les dirigeants rhodaniens hésiteraient « à ouvrir la porte » à un départ de Darder.

Selon L'Equipe, le joueur de 23 ans disposerait en tout cas d'une sérieuse touche puisque l'Espanyol Barcelone a « engagé des discussions » avec Lyon à propos d'un potentiel transfert du milieu relayeur. Si « des chiffres ont même déjà été abordés » entre les deux clubs, Darder n'est, pour l'instant, pas spécialement ouvert à un départ. Mais est-ce que l'intérêt de son club formateur peut changer la donne alors que le marché des transferts fermera ses portes jeudi soir ? Réponse dans les prochaines heures...