Dans : OL, Europa League.

Auteur d’un dernier but splendide ce jeudi face à la Roma, Alexandre Lacazette a littéralement mis tout ce qu’il avait. Cela s’est vu dans sa frappe de balle rectiligne qui s’est figée en pleine lucarne, mais cela explique aussi sa célébration. Comme il l’a confié au Progrès, le buteur lyonnais n’a pas forcément voulu faire le « show » en restant stoïque après son but avec le regard au loin à la manière d’Eric Cantona, il a en fait savouré cette réalisation tout en ne se fatiguant pas trop à courir partout.

« Mathieu Valbuena m’a fait une belle passe. Au lieu d’aller provoquer sans énergie, j’ai préféré frapper, c’est parti en lucarne, je suis content. Il est possible que ce soit bien mon plus beau, mais j’étais tellement fatigué que je n’avais plus la force de le célébrer », a confié Alexandre Lacazette, qui n’a en effet pas ménagé sa peine dans cette rencontre, à l’image de ce ballon récupéré dans les pieds de De Rossi à 30 mètres de son propre but, au prix d’un retour défensif qui a fait beaucoup de bien à son équipe.