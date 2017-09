OL : L'aveu qui fait mal de Tousart après Limassol

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Mauvaise performance pour Lyon ce jeudi, accroché par Limassol qui jouait son match à Nicosie. Un terrain maudit pour l’OL, qui avait déjà perdu gros en Ligue des Champions en 2012. Cette fois-ci, le coup est encore rattrapable mais il s’agit tout de même d’un piège dans lequel Lyon est tombé. Et c'est aussi une surprise pour Lucas Tousart, que l’on a vu en difficulté dans la relance dans ce match, et qui reconnaît qu’il ne s’attendait pas à voir un adversaire chypriote à ce niveau.

« On n’a pas fait ce qu’on voulait faire et la frustration est énorme. C’est clairement deux points perdus. Limassol m’a surpris par son jeu et sa volonté de repartir de derrière. On ne peut pas se contenter de ça et on a été trop pauvre techniquement. On n’a pas mis tous les ingrédients pour s’imposer et on aurait dû faire beaucoup mieux », a livré le milieu de terrain lyonnais, qui n’avait visiblement pas parfaitement anticipé le plan du jeu de l’adversaire, qui a posé beaucoup de problèmes aux Lyonnais, une fois de plus.