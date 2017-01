OL : Kenji-Van Boto ciblé par Lyon au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 2.

En quête d’un arrière gauche pour cet hiver, l’Olympique Lyonnais se retrouve en compagnie de l’En Avant de Guingamp à lorgner sur Kenji-Van Boto.

A 20 ans, ce latéral réputé pour sa vitesse a de nombreux courtisans, mais selon L’Equipe, les deux clubs précités sont les plus pressants. Il faut dire que la formation bretonne cherche une doublure d’avenir à Marçal, et Antoine Kombouaré en a fait sa priorité de recrutement pour cet hiver. A Lyon, Jérémy Morel manque de concurrence aux yeux de Bruno Genesio, et c’est pour cela qu’une arrivée dans ce secteur de jeu est préconisée.

Pur produit de l’AJ Auxerre, Boto a connu 10 titularisations cette saison en Ligue 2, avec une première passe décisive en novembre dernier face à Nîmes. Sous contrat jusqu’en juin 2020, le latéral ne sera pas bradé par le club bourguignon, qui avec sa situation sportive catastrophique, n’est toutefois pas en position de force pour résister à un éventuel forcing d’un club de Ligue 1.