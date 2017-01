OL : Kemen va suivre le conseil mercato de Genesio

Dans : OL, GFC, Mercato.

Dans le sens des départs, il ne devrait pas y avoir beaucoup de mouvement à l’Olympique Lyonnais cet hiver.

Bruno Genesio a déjà prévenu, seul un ou deux milieux de terrain seront autorisés à partir, à l’image d’Olivier Kemen. « Pour Olivier, si on peut trouver un terrain d’entente pour un prêt, ça peut être bien pour lui comme pour nous, conseillait l’entraîneur des Gones en début de semaine. On a beaucoup de monde au milieu donc, plutôt que de jouer en CFA, c’est mieux qu’il puisse évoluer à un niveau plus en adéquation avec ses qualités et qu’on puisse l’évaluer. » Message reçu cinq sur cinq.

A peine quelques jours plus tard, L’Equipe nous apprend que le Gazélec Ajaccio voudrait obtenir le prêt du milieu de 20 ans. Mieux encore, Kemen a même donné son accord au club corse qui n’a plus qu’à s’entendre avec l’OL. Etant donné que Lyon fera le nécessaire pour faciliter son départ, l’ancien joueur de Newcastle devrait évoluer en Ligue 2 pour la deuxième partie de saison. L’international U20 français en profitera pour augmenter son temps de jeu, lui qui n’est apparu qu’à deux reprises cette saison en L1.