OL : Jordan Ferri fait planer le mystère pour le mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avec seulement neuf titularisations depuis le début de saison en Ligue 1, Jordan Ferri est loin de connaître la même réussite que l'an dernier, lui qui avait été titulaire à 26 reprises. Alors forcément, le milieu de terrain de 25 ans peut se poser des questions sur son avenir à l'Olympique Lyonnais. Invité d'OTV, Jordan Ferri a reconnu que forcément cette baisse de temps de jeu ne pouvait pas être bien vécue, mais il affirme ne pas se sentir pour autant mis de côté. Et concernant le futur, il va attendre la fin de saison pour faire un bilan et voir ce qui est le mieux pour lui.

« C’est peut-être la saison ma plus compliquée par rapport au temps de jeu. Il n’y a rien de dramatique. Ce n’est jamais facile de voir son temps de jeu diminuer. J’essaie toujours d’apporter le plus possible quand je rentre. Je travaille pour. Ça fait partie de mon état d’esprit, je n’ai pas envie de rentrer pour bouder mais juste pour aider mon équipe. J’adore jouer au foot, mon métier. J’aurais pu partir cet hiver. J’en ai discuté avec le coach et des coéquipiers. Il fallait prendre une décision rapidement. C’était trop compliqué pour moi. J’attends la fin de saison pour voir ce qu’il se passera. Il y aura des discussions, mais j’adore ma vie ici », a confié Jordan Ferri, qui a encore trois ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais.