OL : Jallet prêt à partir de Lyon sur un coup de Tete ?

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Alors que Kenny Tete se rapproche petit à petit de l'Olympique Lyonnais durant ce mercato estival, l'avenir de Christophe Jallet s'assombrit...

Le club rhodanien ne s'arrête plus. Après avoir renforcé son attaque, avec les arrivées de Bertrand Traoré et de Mariano Díaz, et sa défense, avec le double recrutement de Marçal et de Ferland Mendy à gauche, l'OL s’attelle à boucler ses derniers chantiers estivaux. Si le dossier prioritaire se situe en charnière centrale, où un international est attendu, Lyon ne délaisse pas pour autant celui du latéral droit. Déjà bien fourni avec Rafael et Christophe Jallet, ce poste devrait cependant connaître un changement majeur dans les prochains jours.

Selon la presse néerlandaise, Kenny Tete est en négociations avancées pour rejoindre l'OL, qui devrait débourser 4 ME pour le recruter en provenance de l'Ajax. Si ce recrutement venait à se confirmer, Lyon devra faire de la place au joueur de 21 ans. Et c'est Christophe Jallet qui pourrait trinquer... Selon Goal, l'international français a même prévu de rencontrer sa direction en cas de signature de Tete. À un an de la fin de son contrat, le défenseur de 33 ans pourrait donc prendre la porte à Lyon cet été.