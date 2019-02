OL : Lyon n'a même pas le niveau de l’Ajax, Riolo balance

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Malgré la défaite, l’Ajax Amsterdam a impressionné tous ceux qui ne suivent pas forcément de près la formation dans son championnat ou lors des poules de la Ligue des Champions.

Les Néerlandais ont instauré un incroyable pressing total, et tout cela avec une maitrise technique épatante. Le Real Madrid a énormément souffert, parvenant à s’imposer 1-2 de manière flatteuse. Et cette jeunesse sans peur et très prometteuse, permet à l’Ajax Amsterdam de mettre en avant un centre de formation toujours considéré comme une véritable pépinière de talents. Un exemple pour l’Olympique Lyonnais selon Daniel Riolo, qui aimerait voir le club de Jean-Michel Aulas enthousiasmer autant les foules.

« On ne peut pas copier aussi bien le modèle de l’Ajax Amsterdam. L’Olympique Lyonnais essaie de faire la même chose… mais en termes de jeu c’est à des années lumières. La preuve, ils s’étaient fait tourner par l’Ajax il y a deux ans en Ligue Europa. L’Ajax perd des joueurs chaque année. En France, dès qu’on perd un ou deux joueurs importants, c’est la catastrophe. Eux, ils continuent à jouer, et ils arrivent à poser des problèmes à une équipe comme le Real Madrid », a livré le consultant de RMC. En effet, l’Olympique Lyonnais perd des joueurs majeurs chaque saison, avec notamment Lacazette, Umtiti, Tolisso, Mariano dernièrement, mais impossible de dire toutefois que le club s’écroule depuis, continuant de faire bonne figure en France comme en Europe.