OL : « Il faut le montrer sur le terrain... », Genesio s'énerve

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après le nul contre l'Apollon Limassol en Europa League (1-1) : « Déçu du résultat. Sur le contenu du match, on ne mérite pas mieux. Trop d'individualisme sur certaines actions. Trop de déchet technique pour mettre en difficulté cette équipe, pour la faire courir. C'est largement insuffisant. Il faut le montrer sur le terrain qu'on veut aller loin. Il ne suffit pas d'en parler à la presse avant le match. On avait aussi intégré le match de Paris. C'est une grosse déception, car on avait à cœur de bien débuter cette campagne européenne ».