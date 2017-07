OL : Gueïda Fofana a retrouvé le sourire, merci Aulas

Dans : OL.

Passé du terrain au banc de touche en l'espace de quelques mois, Gueïda Fofana se plaît dans sa nouvelle vie d'entraîneur au sein de l'Olympique Lyonnais.

Après un début de carrière très prometteur, du Havre à Lyon en passant par toutes les équipes de France de jeunes, Gueïda Fofana a dû prendre sa retraite sportive à seulement 26 ans... Déclaré « inapte à la pratique du football » à cause d'une grave blessure à la cheville droite, qui lui pourrit la vie depuis 2014, Fofana a finalement très vite rebondi en intégrant l'encadrement technique du club rhodanien. Aux côtés de Pierre Chavrondier pour coacher les U17 Nationaux de l'OL, Fofana a démarré sa nouvelle aventure cette semaine avec l'envie de bien faire pour répondre au mieux aux demandes de Jean-Michel Aulas.

« Je suis super content. Je continue de découvrir le métier, je suis très curieux, j’essaie de l’appréhender au mieux. C’est très différent quand on est sur le terrain et lorsqu’on doit "faire l’équipe". En parallèle de mon cursus de formation en passant mes diplômes, je suis sur le terrain avec Pierre. J’apprends tous les jours et j’essaie de m’adapter à ce nouveau métier. Le point positif c’est la proximité d’âge avec les joueurs. Malheureusement j’arrête ma carrière très tôt, mais paradoxalement je pense que le discours et le message passent mieux. Je continue d’emmagasiner le maximum de compétences pour pouvoir être un jour entraîneur. Je ne suis pas Lyonnais d’origine, une fois mes soucis de santé terminés, la première chose qui m’est venue à l’idée, c’est de rentrer chez moi au Havre. Le président m’a convaincu de rester ici et m’a proposé un projet hyper intéressant dans lequel je suis à 100 % », a lancé, sur le site de l'OL, Fofana, qui va désormais s'appliquer à former les jeunes Lyonnais avec du jeu, de l'exigence et de l'humain au centre de son projet.