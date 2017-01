OL : Grenier se dit prêt à quitter Lyon et drague l'OM

Dans : OL, Mercato, OM, Ligue 1.

Clément Grenier est revenu sur le devant de la scène du côté de l'Olympique Lyonnais, France-Football affirmant mardi que les dirigeants de l'OL étaient de plus en plus agacés devant l'attitude du milieu de terrain, guère enclin à partir. Car du côté de Lyon, on a eu le mérite d'être clair, Clément Grenier doit partir le plus vite possible.

Invité mercredi soir de RMC, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais est sorti de son mutisme et a mis les pieds dans le plat concernant sa situation actuelle. « Ce début de saison a été compliqué pour moi, mon temps de jeu est trop peu important. Je suis prêt à aller voir ailleurs. Je n'ai refusé aucune proposition. Moi j'ai envie de jouer, je discute avec tous les clubs intéressés. Je gagne très bien ma vie mais je suis prêt à baisser mon salaire, a précisé Clément Grenier qui affirme avoir des proposition d’un peu partout en Europe. J’ai quelques sollicitations de clubs français. Un petit peu en Allemagne, en Italie et deux en Angleterre. Mais rien n’est fait pour le moment. On avance un peu plus rapidement avec un club que d’autres. Après, moi, je suis ouvert à l’échange. L’OM ? C’est un club qui a toujours compté. Maintenant, ça peut être Marseille comme ça peut être d’autres. Je veux trouver un projet avec des gens qui me font confiance. Je suis professionnel, je travaille tous les jours pour progresser. J’ai 25 ans. Je suis prêt à faire beaucoup d’efforts pour montrer à tout le monde que je suis capable de retrouver mon niveau. »