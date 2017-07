OL : Grenier promet d'être un bon renfort à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

L'AS Rome n'ayant pas souhaité faire jouer son option d'achat, Clément Grenier est de retour à l'Olympique Lyonnais cet été. Et malgré qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat, il semble que du côté de l'OL on a décidé de conserver le milieu de terrain, et de le laisser partir libre en juin 2018. A moins que d'ici là Clément Grenier réussisse à convaincre Jean-Michel Aulas de lui offrir une prolongation. A l'entame de la préparation d'avant-saison, Grenier est motivé comme jamais et il promet de belles choses à son club formateur.

C'est ce qu'il a annoncé sur OL-TV. « Je suis de retour à la maison, avec beaucoup de choses en tête, un état esprit et un mental encore plus forts, je reviens chez moi. J’aimerai être dans la continuité des six derniers mois à l’AS Rome, ou même de la saison passée à l’OL. Je n’avais pas eu beaucoup de temps de jeu, mais je me sentais bien physiquement. Voilà deux ans que je n’ai plus de pépins physiques, je continue de bosser. J’ai envie de continuité, de prendre du plaisir et d’en donner, d’apporter mon expérience et ma maturité au sein d’un groupe encore jeune cette saison. Je me suis préparé et j’espère que ça ira dans le bon sens », a prévenu Clément Grenier, qui devra tout de même confirmer tout cela lors de la phase de préparation estivale.