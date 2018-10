OL : Qui seront les 1.000 spectateurs d'OL-Donetsk ?

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Sanctionné d'un match à huis clos, l'Olympique Lyonnais jouera dans un Groupama Stadium vide mardi soir son match de Ligue des champions face à Donetsk. Vide, enfin pas tout à fait. On l'a appris ce lundi, 1.000 personnes auront un sésame pour cette rencontre, mais pour obtenir ce précieux ticket pour OL-Donetsk, il faut être un spectateur pas comme les autres.

Car tandis que les possesseurs d'un abonnement pour les trois matches de la phase de poules de C1 devront regarder cette rencontre à la télévision, s'ils ont les chaînes de RMC Sport, l'UEFA a validé la présence d'un millier de spectateurs. « 75 personnes de chaque club (dont les joueurs et le staff technique), 200 invités du Shakhtar Donetsk, une délégation de 300 officiels de l'UEFA, 130 journalistes, quelques techniciens pour la retransmission télévisuelle et enfin des prestataires (sécurité, hospitalité) », détaille Radio-Scoop au sujet de ces 1.000 privilégiés. Reste que l'Olympique Lyonnais a tout de même prévu la présence des forces de l'ordre autour du Groupama Stadium afin d'éviter que des petits malins tentent d'entrer discrètement et sans autorisation dans l'enceinte lyonnaise, ce qui serait évidemment un sacré bug.