OL : Grenier est à la Roma, et il a déjà son numéro

Clément Grenier est arrivé à Rome, et son débarquement ne laisse guère planer le doute sur son avenir à court terme. Si des détails restent à finaliser selon son agent, le milieu de terrain était déjà considéré comme un joueur de l’AS Roma à son arrivée. Posant avec des écharpes et des supporters du club de la capitale, Grenier passera sa visite médicale ce samedi et devrait ensuite signer son prêt avec option d’achat à hauteur de 3,5 ME. On sait même déjà que le Lyonnais portera le numéro 7 pour le reste de la saison.