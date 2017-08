OL : Grenier a décidé d'aller au bout de son contrat à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Clément Grenier, Jordan Ferri, Maxwel Cornet, Sergi Darder...les interrogations sont encore nombreuses concernant les éventuels départ de l'Olympique Lyonnais d'ici la fin du mercato estival. Si Jordan Ferri a refusé d'aller à Nantes, et semble toujours privilégier le TFC, le cas de Clément Grenier paraît désormais devenir très compliqué. Alors que le milieu de terrain semble avoir dit non cette semaine à un transfert à Malaga, il aurait pris une décision définitive concernant son avenir pour cette saison.

Selon L'Equipe, le milieu de terrain, chahuté par de nombreux supporters sur les réseaux sociaux, est en effet décidé à rester à Lyon. « Grenier, le plus gros salaire des joueurs cités sur le départ (plus de 300 000 euros mensuels), a l’intention d’aller jusqu’au bout de son contrat, en juin », affirme le quotidien sportif, peu optimiste concernant une solution à même de convenir à l'Olympique Lyonnais et à Clément Grenier d'ici le 31 août minuit. Après Rachid Ghezzal, l'OL pourrait donc voir filer pour zéro euro un des joueurs formés à Lyon.