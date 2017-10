OL : Daniel Riolo exige de Lyon qu'il aille titiller le PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Laborieux et fragile en début de saison, l’Olympique Lyonnais semble avoir trouvé la bonne carburation depuis son succès contre Monaco au Groupama Stadium.

Depuis cette victoire sur le champion de France en titre, l’équipe de Bruno Génésio est allée s’imposer à Everton avant de balayer Troyes d’un revers de main en Ligue 1. Trois succès qui ont replacé l’OL à la 2e place de son groupe en Europa League et à la quatrième position au classement de L1, juste devant Marseille et derrière le trio Nantes-Monaco-PSG. Souvent critique à l’égard du club rhodanien et de son organisation en interne, Daniel Riolo a expliqué sur RMC que le club de Jean-Michel Aulas se devait de s’imposer comme le concurrent principal du PSG en Ligue 1, devant des clubs comme l’ASM ou l’OM.

« Il n’y a aucune raison que Lyon ne termine pas deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Ils sont allés gagner à Everton, même s’ils sont à la ramasse, c’est bien d’avoir été gagné là-bas. Alors qu’ils étaient dans le groupe le plus compliqué, ils vont se retrouver au tour suivant. L’OL doit mener de front les deux compétitions et doit l’affirmer publiquement. Lyon doit assumer le statut de concurrent numéro 1 du PSG et doit être la seconde place forte du foot français » a confié le journaliste, convaincu que Lyon a les armes pour terminer dauphin du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue 1. Reste à voir si les Rhodaniens parviendront à atteindre cet objectif très ambitieux mais qui semble réalisable cette saison…