OL : Gorgelin veut rassurer les supporters de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Anthony Lopes étant suspendu pour la réception de Dijon, ce dimanche au Parc OL, c'est Mathieu Gorgelin qui sera dans les buts lyonnais à cette occasion. Et, avant ce match tout de même important, le portier remplaçant de l'Olympique Lyonnais confie qu'il n'est pas du tout revanchard et qu'il a est bien conscient de son rôle de suppléant du gardien portugais. Mais Mathieu Gorgelin se dit prêt à tenir son rang, car il bosse dur pour cela et tient à le faire savoir.

« Je sais que dans une saison, à part grosse catastrophe, j’aurais un ou deux matches à jouer. J’étais frustré après l’élimination en Coupe de la Ligue, car c’était la compétition que je devais jouer, et cela s’est arrêté dès le premier match. Cela a été un peu dur après ce match. Mais si j’ai prolongé de trois ans cet été, c’était en connaissance de la situation, et parce que j’étais prêt à ce sacrifice. Bien sûr, on veut tous jouer plus, mais je suis bien, j’ai un super coach dans un super club, explique, dans Le Progrès, Mathieu Gorgelin, qui sait qu’il doit profiter de ces rares matches pour progresser encore. Je dois acquérir une agressivité supérieure à celle que je peux avoir, et améliorer ma concentration. »