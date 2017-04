OL : Gonalons ne masque pas les raisons de la défaite

Dans : OL, Ligue 1.

Entré à la place de Jordan Ferrari à la 78e minute du match entre l'Olympique Lyonnais et Monaco, Maxime Gonalons n'a pas permis à son équipe d'éviter une défaite quand même lourde de conséquences. Après ce résultat négatif, le capitaine de l'OL ne se cachait pas derrière son petit doigt et il analysait les raisons de ce match durant lequel Lyon a montré le meilleur et le pire.

Pour le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, tout s'explique, ou presque. « On a fait beaucoup d’erreurs techniques. On n’a pas retrouvé la fluidité qu’on a eu jeudi contre Besiktas. Beaucoup de joueurs présents sur le terrain avaient un faible temps de jeu. On s’est recadré à la pause et on a réalisé une seconde mi-temps bien meilleure. On aurait pu décrocher le match nul. En face, Monaco a de la qualité, même s’ils n’ont pas fait un très grand match. Ils sont confiants, costauds à presque tous les postes. Il faut les féliciter même s’il est dommage que nous n’ayons pas existé en première période », a confié, sur OL-TV, Maxime Gonalons, visiblement dépité que son équipe ait eu besoin de la pause pour se remettre en place.