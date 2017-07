Dans : OL, Ligue 1.

Parti de Lyon à la Roma, Maxime Gonalons a mis fin de manière un peu prématurée à sa longue aventure au sein de son club formateur.

Au printemps, avant sa spectaculaire joute verbale avec Jean-Michel Aulas, nul n’aurait pu imaginer un départ pour le capitaine lyonnais. Mais les choses se sont envenimées, débouchant sur son transfert express en Italie. Déjà revenu plusieurs fois sur ces tensions avec son président, Gonalons est en revanche plus nébuleux quand il s’agit de son niveau de jeu de la saison passée. Pas satisfait de lui-même, à juste titre, le milieu de terrain avoue que le brassard de capitaine a pesé sur ses performances, en raison de problèmes visiblement persistants dans le vestiaire rhodanien.

« Ma saison ? Moyenne, à l’image de l’équipe. Sans chercher d’excuse, j’ai été obligé de gérer des problèmes de vestiaire et ça m’a pompé beaucoup d’énergie. Capitaine est un rôle important et je l’ai fait à fond. D’ailleurs, je ne voulais pas laisser le brassard. Mais, il y a eu des problèmes dont je n’aurais pas dû m’occuper », a reconnu dans Le Progrès un Maxime Gonalons visiblement perturbé par son rôle, alors que Bruno Genesio n’a toujours pas désigné son successeur, et rechigne à nommer Anthony Lopes en raison de son poste de gardien de but.