OL : Genesio, le podium et des surprises, Aulas se lâche

Dans : OL, Ligue 1.

La forteresse imprenable que devait être le Parc Olympique Lyonnais a vraiment du mal à tenir lors de ces fameux matchs à 17h00.

Contre Lille, c’est un véritable scénario catastrophe qui s’est produit, avec de la maladresse, de la malchance, et une réussite presque insolente des Lillois. Résultat, une défaite 1-2 qui a sonné même Jean-Michel Aulas. Ce dimanche, le président lyonnais a retrouvé son légendaire optimiste sur Twitter, expliquant qu’il fallait désormais rebondir après cette défaite jugée comme malheureuse.

« Ce match contre le LOSC, c’est une succession de malchance : but sur un tir détourné, tirs sur la barre pour nous, pénalty pas sifflé sur Rafael, arrêts de jeu mal évalués. C’est une défaite injuste qui va galvaniser notre OL. Nos Gones sont forts. Bruno Genesio est un coach solide, j’ai confiance en l’avenir. Le podium ? Tout est possible, laissez moi faire et vous aurez de bonnes surprises. De l’extérieur, on ne sait pas », a envoyé le patron de l’OL, persuadé que tout va finir par s’arranger et qu’une fin de saison en trombe de la part de son équipe va lui donner raison.