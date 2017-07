OL : Genesio justifie et assume à 100% le départ de Mammana

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Invité d'OL-TV ce lundi soir, Bruno Genesio a réagi en direct à l'annonce du transfert d'Emanuel Mammana au Zénith Saint-Pétersbourg, un sujet qui a déclenché une énorme polémique sur les réseaux sociaux depuis vendredi. Pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, ce choix se devait d'être fait et il précise qu'il était de sa responsabilité et de celles des responsables de faire ce qui était le mieux pour le club.

« Quand on est entraîneur, président, dirigeant de club, il faut faire des choix et les assumer. Il faut prendre ses responsabilités et c’est ce qu’on a fait. On avait six défenseurs centraux, tout le monde est d’accord pour dire que c’est trop, et même beaucoup trop. Il y a eu une opportunité pour Emanuel, et on a décidé de la saisir. Ce sont nos choix, ce sont nos décisions, et on les assume. Le plus important c’est ce qui va se passer durant cette saison », a précisé Bruno Genesio, conscient que ce choix fait du bruit du côté des supporters, mais pas décidé à se cacher derrière son petit doigt après ce transfert du défenseur argentin en Russie.

Et comme mieux faire comprendre que cette décision était collégiale, l'OL l'a précisé dans son communiqué officialisant la vente de Mammana. « Gérard Houllier, Florian Maurice, Bruno Genesio et Claudio Caçapa ont décidé de ce transfert pour réduire pour l’instant à 5 le nombre de défenseurs centraux, tout en assurant la meilleure complémentarité de ce secteur et en pouvant compter en complément sur le jeune international luxembourgeois Christopher Martins Pereira », précise l’Olympique Lyonnais.